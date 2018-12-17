Школьники с помощью хирургической станции Ростеха придумали способ лечения опухолей

Школьники на Всероссийском форуме профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» предложили использовать первую в России хирургическую навигационную станцию, созданную холдингом «Росэлектроника» госкорпорации Ростех, для высокоточного введения в пораженный опухолью орган радиоактивного материала.

Участникам форума «ПроеКТОриЯ» было предложено определить новые области применения станции, созданной Инженерно-маркетинговым центром концерна «Вега» (входит в «Росэлектронику»), и разработать алгоритм действий хирурга. Школьники имели возможность виртуально провести все этапы подготовки сложной хирургической операции. Итогом работы стала защита разработанного решения в области брахиотерапии – точечного облучения опухолей – перед экспертной комиссией, состоящей из преподавателей и представителей крупнейших корпораций.

Такие операции сейчас проводятся без навигации, «вслепую».

Самые активные участники группы Виктор Минкин из Астрахани, Софья Попова из Мичуринска и Елизавета Рыбникова из Кемерово получили сертификаты от госкорпорации Ростех на целевое обучение в Санкт-Петербургском государственном химико-фармацевтическом университете. Инженерно-маркетинговый центр Концерна «Вега» организует проектную группу по дальнейшей проработке проекта. Автора идеи Софью Попову пригласили войти в состав группы и принять непосредственное участие в работе.

«Создание высокотехнологичных продуктов для медицины – одно из приоритетных направлений деятельности Ростеха. Очень важно, что будущие поколения медиков проявляют интерес к современным разработкам в этой сфере уже на уровне школы. На форуме мы увидели по-настоящему мотивированных ребят, которые в сжатые сроки выработали и аргументированно защитили идею, имеющую хороший потенциал для практической реализации в будущем. Это сотрудничество будет продолжено», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Принцип действия инновационной хирургической станции «Навигатор» основан на построении обобщенной 3D-модели, которая формируется на базе комплексных данных компьютерной и магнитно-резонансной томографии пациента. С помощью созданной 3D-модели станция позволяет отслеживать инструмент в хирургической ране с выводом на мониторы с функцией touch. Такой подход повышает качество проведения сложных хирургических вмешательств, сокращает время операций, а также снижает вероятность врачебной ошибки.

Кроме того, на форуме «ПроеКТОриЯ» ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) представило кейс по определению оптимальной системы спутниковой связи для северных регионов России и Арктики.

Руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий посетил стенд ГП КС в лабораторной зоне форума 13 декабря.

За четыре дня работы форума команда школьников вместе с экспертами ГП КС – заместителем гендиректора Евгением Буйдиновым и главным инженером-заместителем директора ЦКС «Железногорск» Вадимом Жуковым – решила кейс по бизнес-анализу перспективных систем спутниковой связи для северных регионов России и Арктики.

В рамках представленного кейса школьники рассмотрели финансовые и технические модели разных спутниковых группировок на геостационарных, низких и высокоэллиптических орбитах. Особое внимание было уделено проекту многофункциональной системы спутниковой связи «Экспресс-РВ». Составив систему критериев, участники кейса рассчитали и выбрали наиболее оптимальную спутниковую систему для данного региона – на высокоэллиптических орбитах.

По итогам задания главный приз за проявленную инициативу и оригинальный подход к его решению получил Данил Субботин, ученик 11 класса из Челябинской области. Он получил сертификат на установку комплекта спутникового оборудования с антенной 0,74м. Второе место занял Федор Приходько из Иркутской области, который был приглашен к участию в конференции «Бизнес-диалог. Спутниковый интернет», которую ФГУП «Космическая связь» планирует провести в Иркутске в следующем году. Все участники кейса были отмечены поощрительными призами.

Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ» (ранее – «Будущие интеллектуальные лидеры России») проводится в Ярославле с 2013 года по распоряжению президента. Он собирает более 500 самых умных школьников, мотивированных на инженерно-техническое и естественно-научное развитие.

В рамках форума на прошлой неделе открытый урок провел президент Владимир Путин.