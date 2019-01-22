В Москве предложили запретить сидеть в метро нога на ногу

Активисты Российской общественной инициативы (РОИ) предложили запретить пассажирам московского метро сидеть, закинув одну ногу на другую.

На сайте РОИ опубликована петиция с предложением о запрете сидеть в метро нога на ногу, сообщает «Российская газета».

«У нас в метро стали напоминать, чтобы снимали рюкзаки со спины. К сожалению, такое же напоминание нужно, чтобы пассажиры не клали ногу на ногу, сидя в вагоне поезда. Это мешает стоять или проходить другим пассажирам, а также пачкает их одежду», – говорится в петиции.

Пока идею поддержали 174 человека. Чтобы инициативу рассмотрели на региональном уровне необходимо еще 99,8 тыс. голосов.

В декабре член комиссии Мосгордумы по безопасности Евгений Герасимов сообщал, что депутаты могут рассмотреть вопрос об увеличении штрафа за проезд в метро с кофе и другими напитками.