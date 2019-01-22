Названы самые востребованные профессии в России

Взгляд
22 января, вторник  |  Последнее обновление — 11:16  |  vz.ru
Разделы

В Китае надулся гигантский долговой пузырь

Западный мир сильно обеспокоен недостаточным ростом китайской экономики Фото: Sheng Li/Reuters
Китайская экономика показала в 2018 году такой рост, о котором на Западе могут только мечтать. Однако специалисты бьют тревогу: рост китайского ВВП на 6,6% – самый низкий почти за три десятилетия. Некоторые считают, что именно Китай является миной замедленного действия, взрыв которой приведет к новому глобальному кризису. Что происходит в Поднебесной на самом деле?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему выход России из Совета Европы – это плохая идея

Здание Европейского суда по правам человека в СтрасбургеФото: Vincent Kessler/Reuters
Россия может поставить точку в своем конфликте с Советом Европы и громко хлопнуть дверью. По крайней мере, идея выхода из этой организации, превратившейся для нас в собрание прокуроров, рассматривается на самом верху. Однако такой шаг чреват серьезными потерями. Причем потеряет не столько Россия как государство, сколько ее граждане. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто прав в споре Анатолия Чубайса и Марии Захаровой

Анатолий Чубайс навсегда остался в истории России – а вот с каким знаком, еще предстоит решитьФото: Валентин Соболев/Фотохроника ТАСС
Две едва ли не самых ярких фигуры российских соцсетей – глава Роснано Анатолий Чубайс и представитель МИД РФ Мария Захарова – вступили в публичную перепалку. Спор, как водится, касается наследия 1990-х, к которому Чубайс имеет непосредственное отношение. Кто прав в этой дискуссии – и какие выводы можно из нее сделать? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему «Панцирь» оказался уязвим для израильской авиации

В Израиле считают весьма эффективной атаку Дамаска и других районов СирииФото: YOUSSEF BADAWI/EPA/ТАСС
Армия Израиля опубликовала видео, запечатлевшее уничтожение комплекса «Панцирь С-1», одного из тех, что Россия поставила Сирии. Израиль заверяет – целью успешной воздушной атаки стали иранские, а не российские объекты. Но почему же «Панцирь» оказался беззащитен против атаки ВВС Израиля? Чего не хватает сирийцам для создания эффективной системы ПВО? Подробности...
Перейти а раздел…

Эксперты объяснили столкновение двух Су-34

Су-34 всегда был надежной машиной, и инцидент над Татарским проливом не опровергает подобные утвержденияФото: Владислав Белогруд/Интерпресс/ТАСС
Над Японским морем во время учений столкнулись два истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России. Один самолет вернулся на базу, другой разбился, но его экипаж успешно катапультировался и был спасен. Случаи столкновения боевых самолетов в воздухе довольно редки. Почему в этот раз Су-34 не смогли разойтись в просторах неба? Подробности...
Перейти а раздел…

Излюбленная тема украинских контрабандистов

Анатолий Цуркин, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма
Перевалку за пределами 12-мильной зоны в Керченском проливе пытались контролировать все кому не лень во все времена. Сегодня при перекачке, бункеровке произошел взрыв танкера. Погибли люди. Что это такое и как это понимать? Подробности...

Репродуктивное безумие в Пензенской области

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Соберите как можно больше людей, чтобы они коллективно давили на бедную женщину – и поправьте себе таким образом статистику абортов по региону. Какое дело замглавы администрации, что женщина хочет делать со своей жизнью? Подробности...
Обсуждение: 44 комментария

Российско-турецкая гибридная дружба

Глеб Простаков, журналист
С одной стороны, Анкара решила сыграть в свою игру в региональном конфликте Москвы и Киева. С другой – применить «византийскую дипломатию» в конфликте более высокого порядка между США и Россией. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
    Перейти а раздел…

    За что смеялись над Собчак

    Обсуждение: 16 комментариев

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

      Перейти а раздел…

      Жители Земли увидели кровавую Луну

      В ночь на понедельник жители Земли увидели так называемую кровавую Луну. Естественный спутник во время своего полного затмения приблизился к планете и в это время окрасился в красный цвет. Видимый диаметр диска при этом увеличился почти на 10%
      Подробности...

      Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде

      Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караула
      Подробности...

      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Житель Липецка пожаловался на женщин, которые на Крещение в купели «шокировали своими телами мужчин». Есть ли эротика в крещенском купании?
        • Да, я мужчина

        • Да, я женщина

        • Нет, я мужчина

        • Нет, я женщина

        • Затрудняюсь ответить

        Чеченский суд простил жителям республики долги за газ. Готовы ли вы лично прощать долги?
        • Да, любому, кто попросит

        • Да, если должник докажет, что не может платить

        • Нет, никогда и никому

        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Пожар на судах в Черном море связали с перевозкой газа в Сирию
          В Госдуме предложили сделать День капитуляции Японии праздникомЕК и Украина оценили переговоры с Россией по транзиту газаУ подозреваемого в шпионаже Уилана нашли секретные документыВ центре Москвы подрались муж и предполагаемый любовник Собчак
          Пушков назвал требование Киева к Газпрому вымогательством и шантажомНаселение Германии поддержало «Северный поток – 2»Дания пригрозила России санкциями за украинских моряковДважды судимый генпрокурор Украины заявил о готовности к тюрьме
          Украина лишилась мест в отвечающем за снятие санкций с России комитете ПАСЕАмериканские СМИ признали нарушение ДРСМД со стороны СШАНе плативший за услуги ЖКХ восемь лет выиграл суд у коммунальщиковУгри в Темзе пристрастились к кокаину

          Главная тема


          В Китае надулся гигантский долговой пузырь

          «нормальная драматургия»


          Соцсети отреагировали на драку Виторгана и Богомолова из-за Собчак

          «трубы горели, как факел войны»


          В Чечне объяснили необходимость списания долгов за газ

          система ПВО


          Почему «Панцирь» оказался уязвим для ВВС Израиля

          Видео

          проблема неплатежей


          Имеют ли жители Чечни право на списание долгов

          переход на европейское топливо


          Дешевый бензин из России для Украины дороже любой войны

          трагедия в Магнитогорске


          Навальный разбудил ИГИЛ

          борьба с коррупцией


          Почему в Краснодарском крае самые наглые судьи в России

          концепция ПРО


          Трамп признал готовность США ударить по России

          «Архипелаг ГУЛАГ»


          Алексей Колобродов: Невозможно представить китайского Солженицына

          Париж в огне


          Дарья Митина: «Желтые жилеты» во Франции играют в «обмани жандарма»

          Экономическая политика


          Василий Колташов: В России платят слишком много налогов

          на ваш взгляд


          Житель Липецка пожаловался на женщин, которые на Крещение в купели «шокировали своими телами мужчин». Есть ли эротика в крещенском купании?

          Названы самые востребованные профессии в России

          22 января 2019, 10:30

          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати

          Профессии в сфере бухгалтерского учета и образования стали самыми востребованными в минувшем году, заявили в пресс-службе Минтруда.

          Соответствующие выводы были сделаны на основе данных аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы, передает RT .

          Согласно полученным отчетам, в 2018 году больше всего искали бухгалтеров – 130 тыс. 802 вакансии.

          При этом количество подобных запросов значительно выросло по сравнению с 2017 годом, когда число соответствующих вакансий составляло 100 тыс. 680 запросов.

          Для педагогов профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в 2018 году было размещено 100 тыс. 834 запросов (в 2017 году – 114 тыс. 032), а для педагогов дошкольного образования – 96 тыс. 171 объявление (годом ранее – 135 тыс. 822).

          Ранее сообщалось, что работодатели начали проще относиться к образованию соискателей.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............