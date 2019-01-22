Названы самые востребованные профессии в России

Профессии в сфере бухгалтерского учета и образования стали самыми востребованными в минувшем году, заявили в пресс-службе Минтруда.

Соответствующие выводы были сделаны на основе данных аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы, передает RT .

Согласно полученным отчетам, в 2018 году больше всего искали бухгалтеров – 130 тыс. 802 вакансии.

При этом количество подобных запросов значительно выросло по сравнению с 2017 годом, когда число соответствующих вакансий составляло 100 тыс. 680 запросов.

Для педагогов профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в 2018 году было размещено 100 тыс. 834 запросов (в 2017 году – 114 тыс. 032), а для педагогов дошкольного образования – 96 тыс. 171 объявление (годом ранее – 135 тыс. 822).

Ранее сообщалось, что работодатели начали проще относиться к образованию соискателей.