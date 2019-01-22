Работодатели стали проще относиться к образованию соискателей

Все больше компаний перестают обращать внимание на строчку «образование» в резюме соискателей и интересуются их реальными достижениями, сообщил президент Superjob Алексей Захаров.

«Образование еще может играть какую-то роль, когда претендент на вакансию только что окончил колледж или вуз и кроме этого ему еще нечем похвастаться. Когда же соискателю 25 и больше лет, он, по мнению работодателей, должен уже иметь определенные достижения», – рассказал Захаров «Российской газете».

Он рекомендует соискателям в резюме уделять больше внимания конкретным умениям и навыкам, а не перечислять дипломы.

Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов считает, что эта тенденция соответствует международным привычкам, которые сформировались в экономически развитых странах достаточно давно.

«Работодателя в первую очередь интересует не формальное соответствие диплома должности, а реальные навыки, сформированные в рамках практической деятельности», – уточнил он.

Поэтому многие западные университеты стремятся сформировать у студентов базовые компетенции: умение мыслить самостоятельно, умение искать и обрабатывать информацию, умение видеть предмет системно. Также студенты вовлекаются в практику с первого курса.

Ранее специалисты портала по поиску работу Superjob.ru составили список профессий, которые будут наиболее востребованы в 2019 году.