Опрос показал пессимизм японцев в отношении России

Мало кто в Японии верит, что переговоры с Россией о подписании мирного соглашения увенчаются успехом, свидетельствует опрос, проведенный «Фудзи ТВ» и «Санкэй».

В достижение соглашения не верят 72% японцев, передает ТАСС.

Согласно опросу, проведенному «Асахи», 38% респондентов согласны на передачу Японии только островов Шикотан и Хабомаи, 40% считают, что Япония не должна ограничиваться только этими островами.

Среди опрошенных «Асахи» японцев 57% выразили надежду на успех переговоров с Россией.

Опросы проводились 19–20 января по стационарным и мобильным телефонам путем случайной выборки по всей Японии. В первом опросе приняли участие около 1 тыс. человек, во втором – почти 1,9 тыс. человек.

Напомним, японский премьер Синдзо Абэ прилетел в Москву. Сообщалось, что Абэ рассматривает вопрос заключения мирного договора с Россией при получении гарантии передачи японской стороне части южных Курильских островов – Шикотана и группы мелких необитаемых островов Хабомаи.