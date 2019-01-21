Академики РАН заявили о давлении в вопросе присвоения званий

Академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН) заявили о том, что на них оказывают «неприкрытое давление» в вопросах присвоения почетных званий.

«Клуб выражает крайнюю обеспокоенность публичными выступлениями, предвосхищающими решения Президиума РАН по поводу присвоения звания «почетный профессор». Они выглядят как попытки неприкрытого давления на членов Президиума и ставят в крайне неловкое положение как Академию, так и возможных кандидатов на это звание», – цитирует РБК заявление авторитетного клуба «1 июля», в котором состоят президент академии Александр Сергеев, член президиума Роберт Нигматулин и другие.

На прошлой неделе появилась информация о присвоении звания почетного профессора РАН патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Однако церемонию отменили, так как РАН решила определить статус этого звания и процедуру присвоения. В результате такого решения повестка заседания президиума Российской академии наук 22 января была изменена, пишет «Интерфакс».

«Положение о присвоении звания «Почетный профессор РАН» было принято в Академии более 20 лет назад. Сегодня у некоторых академиков возникают вопросы о том, насколько это положение отвечает современным требованиям. Поэтому мы 22 января на президиуме обсудим необходимость актуализации этого положения», – сказал вице-президент РАН Юрий Балега.

В результате на заседании вместо присвоения званий будут обсуждать само понятие звания. Обсуждение конкретных номинантов будет перенесено на более поздние заседания.

По словам академиков клуба «1 июля», в действующем уставе РАН нет такого понятия как «почетный профессор», как не утверждают его и прочие нормативы. Также они утверждают, что звания от РАН могут «иметь настоящую ценность» лишь тогда, когда по каждой кандидатуре будет проводиться тайное голосование на заседаниях, а кандидатами будут люди не из других сфер деятельности.

Ранее сообщалось о том, что патриарх Кирилл получит звание почетного профессора РАН.