«Большой популяризатор науки» патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

Патриарх Кирилл получил звание почетного профессора Российской академии наук, сообщила пресс-секретарь президента РАН Светлана Попова.

«Он большой популяризатор науки, большой друг Сергея Петровича Капицы, Осипова Юрия Сергеевича. Как говорил Эйнштейн, теория относительности говорит о гениальности Создателя, и в этом смысле никаких противоречий нет», – цитирует Попову «Интерфакс».

В 2012 году в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ открылась кафедра теологии, заведующим стал митрополит Волоколамский Иларион.