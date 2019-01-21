МВФ понизил прогнозы роста экономики России

Прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) на рост российской экономики в 2019 и 2020 годах снизились на 0,2 и 0,1 процентного пункта.

Таким образом они снизились до 1,6% и до 1,7%, соответственно, передает РИА «Новости».

Согласно данным январского обзора мировой экономики МВФ, это произошло из-за ухудшения среднесрочного прогноза по ценам на нефть.

При этом в октябре 2018 года МВФ повышал прогноз роста экономики России в 2019 году на 0,3 процентного пункта, то есть до 1,8%. В 2020 он предполагался аналогичным – 1,8%.

По данным аналитиков, в связи с ухудшением прогноза стоимости нефти в среднесрочной перспективе рост экономики замедлится в России и странах СНГ.