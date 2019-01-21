Путин заслушает доклад Кудрина

Президент Владимир Путин 21 января заслушает доклад главы Счетной палаты Алексея Кудрина, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В понедельник в рабочий график Путина включены внутренние встречи и беседы в Москве, сообщил Песков, передает РИА «Новости».

«Среди этого у него есть встреча с Кудриным, президент послушает его доклад о делах Счетной палаты. Вы знаете, это критически важное ведомство и для экономики, и с точки зрения эффективности реализации намеченных амбициозных планов по развитию, поэтому, естественно, мнение – зачастую, критическое мнение – Кудрина, конечно, интересно президенту. И президент регулярно такие, что называется, обновления от Кудрина получает», – пояснил пресс-секретарь.

Песков напомнил, что у российского лидера во вторник и среду запланированы международные переговоры, к ним он будет готовиться в понедельник.

«Это и его общение с японским визави – с премьер-министром (Синдзо) Абэ, и послезавтра также российско-турецкие переговоры в ходе рабочего визита сюда президента Турции (Тайипа) Эрдогана», – добавил пресс-секретарь.