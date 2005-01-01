Эксперт оценил угрозы Филарета отобрать у УПЦ Киево-Печерскую лавру

«Украинские политики решили настолько себя проявить в области церквотворчества, как себя не проявляли монархи Европы со времен Генриха VIII, создавшего свою карманную англиканскую церковь», – заявил газете ВЗГЛЯД протоиерей Андрей Новиков, комментируя принятый Верховной радой закон, согласно которому УПЦ должна перерегистрироваться в Российскую православную церковь.

Это очевидное беззаконие, которое признают не только представители православной церкви, но и украинской иудейской, католической церкви, отметил член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков.

Даже с позиции гражданского права это незаконно, а с точки зрения церковного, никто не может диктовать церкви, как ей именовать себя, подчеркнул Новиков. «Безусловно, УПЦ является частью русской церкви, поэтому в самом факте переименования я не вижу никакой проблемы. Но то, что внешняя сила имеет право в приказном порядке переименовывать церковь ни с точки зрения церковного, ни с точки зрения светского права недопустимо», – заявил собеседник.

Протоиерей считает, что данный закон создан именно для того, чтобы способствовать ликвидации канонической церкви на территории Украины. Что бы УПЦ ни сделала, закон будет направлен против нее: «в случае перерегистрации скажут, что это теперь другая церковь, а этой территорией владела предыдущая, или что вы церковь врага, потому что называетесь российской». Любой момент будет использован для того, чтобы лишить церковь возможности проведения богослужений и существования на территории раскольнической Украины.

Надо отдать должное Филарету, в его риторике ничего не меняется с начала девяностых годов – «он несет свою ересь до сих пор», подчеркнул Новиков. Те, кто должны соблюдать закон, – депутаты и правительство Украины – вместе с раскольником Филаретом совершают беззаконное деяние, никакого отношения к светскому праву не имеющее, считает собеседник.

Уже предпринимаются попытки захвата общин и храмовых территорий, добавил Новиков. «И Лавра, и любой другой храм сейчас находятся под угрозой. Люди, которые служат в Украинской православной церкви: епископы, священнослужители, прихожане, находятся сегодня в ежеминутной опасности», – заявил эксперт.

Как сообщалось ранее, Верховная рада приняла закон, согласно которому УПЦ должна перерегистрироваться в Российскую православную церковь. Так называемый почетный патриарх украинской «новой церкви» Филарет (Денисенко) заявил, что отказ УПЦ приведет к тому, что «они не будут иметь права юридического лица» и «лишатся многого, в частности и Лавры».