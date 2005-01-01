Филарет раскрыл способ отобрать у УПЦ Киево-Печерскую лавру

Так называемый почетный патриарх украинской «новой церкви» Филарет (Денисенко) рассказал, как у канонической Украинской православной церкви планируют отобрать Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

Он заявил, что в соответствии с принятым Верховной радой законом УПЦ «должна перерегистрироваться в Российскую православную церковь». Как заявил Филарет, отказ УПЦ приведет к тому, что «они не будут иметь права юридического лица», пишет ТСН.

«А не будут иметь права юридического лица – лишатся многого, в частности и Лавры», – приводит его слова РИА «Новости».

Как заявил Филарет, «Лавра – украинская святыня», которая «должна принадлежать украинской церкви, а не российской».