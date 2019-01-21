Нефть подорожала на данных по ВВП Китая

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром растут на данных о том, что рост ВВП Китая в 2018 году составил 6,6% против 6,8% в 2017 году, что стало худшим показателем за последние 28 лет.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,41% – до 62,945 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,43% – до 54,28 доллара за баррель, передает РИА «Новости».