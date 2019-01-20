В гаражах на западе Москвы сгорели две машины

На улице Мясищева на западе Москвы произошел пожар в гаражах, сообщил источник в экстренных службах российской столицы.

Источник ТАСС сообщил, что загорелись два автомобиля и вещи, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В настоящее время пожар потушен.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В декабре 2017 года в Москве случился крупный пожар, уничтоживший два Bentley.