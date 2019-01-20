Опубликовано фото прохода «Дональда Кука» через Босфор

В Сети появились фотографии прохода американского эсминца «Дональд Кук» через Босфорский пролив.

Снимки опубликованы в Twitter Bosphorus Naval News.

#USSDonaldCook passed through Istanbul on 19th January 2019 northbound. This is the 1. deployment of this destroyer and 2. deployment of a US Navy warship to the Black Sea. To track movements of foreign warships through Bosphorus click here: https://t.co/MYUQ7ILfpJ pic.twitter.com/TEVqQLBlco — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 19 января 2019 г.

Ранее США заявили, что «Дональд Кук» направился в регион для проведения операций по обеспечению безопасности на море. Российский сторожевой корабль «Пытливый» взял эсминец США под свое наблюдение.