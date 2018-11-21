Под Донецком подорвали железнодорожный мост

В Донецке над объездной автодорогой «Славянск – Донецк – Мариуполь» неизвестные лица подорвали железнодорожный мост, сообщает МЧС ДНР.

«1 января 2019 года в Пролетарском районе г. Донецка, на перегоне Чумаково – Ларино, 27 км, неизвестными лицами был произведен подрыв центральной железобетонной опоры железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск – Донецк – Мариуполь», – сообщается на сайте МЧС ДНР.

Никто не пострадал, однако движение по железной дороге и автотрассе днем 1 января пришлось остановить.

«Для предотвращения возможного обрушения моста осуществлена загрузка, транспортирование и установка трех фундаментных стаканов, одной железобетонной опоры, восьми фундаментных блоков, в межопорное пространство уложено 106 шпал. Установлен модуль для обогрева привлеченного к работам личного состава», – сообщили в МЧС.

Аварийные работы завершены утром 2 января.