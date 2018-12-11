Пранкеры рассказали, почему не звонили Путину

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, почему ни разу не смогли дозвониться до президента России Владимира Путина.

«Путину так просто не дозвониться», – сказал Лексус в интервью «Стране.ua».

По его словам, это связано с тем, что у российского президента нет телефона. Кроме того, он пользуется шифрованной связью.

«И теоретически, даже если бы мы захотели, мы бы не дозвонились», – сказал он.

На вопрос о том, можно ли попробовать дозвониться через начальника службы охраны или советников, Лексус ответил, что он их знает. А Вован добавил, что пранкеры думали о таком звонке.

В то же время они не исключили попытки связаться с Путиным, «если будет повод».

В декабре пранкеры Вован и Лексус заявляли, что разыграли по телефону губернатора Калифорнии Эдмунда Джеральда Брауна-младшего от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Ранее они звонили главе МИД Великобритании Борису Джонсону, а также ряду других политиков и публичных персон.