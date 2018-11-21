Пранкеры от имени Гройсмана предложили губернатору Калифорнии работу на Украине

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что разыграли по телефону губернатора Калифорнии Эдмунда Джеральда Брауна-младшего: от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана предложили ему должность губернатора Винницкой области.

«Президент (Украины Петр) Порошенко поручил мне предложить вам пост губернатора Винницкой области. Это область, откуда сам президент родом», – сказал Кузнецов, изображая Гройсмана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на расшифровку звонков.

Браун в ответ сказал, что может обсудить это назначение. «Большое спасибо. Мне хотелось бы поподробнее узнать о вашем предложении», – сказал губернатор.

Пранкеры спросили у губернатора про «вмешательство» России в выборы в США.

«Исходя из тех доказательств, которые я видел, я думаю, что влияние России все-таки минимально, а основное влияние на результаты выборов в Соединенных Штатах Америки оказывают именно внутренние игроки, такие как средства массовой информации, различные влиятельные финансовые группировки, телеканалы (типа Fox News), поэтому думаю, что влияние России было минимально», – рассказал Браун «Гройсману».

Также в другом звонке Брауну пранкеры представлялись послом Украины в Соединенных Штатах Валерием Чалым. Кузнецов сказал, что это всего лишь начало серии пранков с губернаторами США.

«Нам было интересно узнать, что представляют из себя американские чиновники поближе, их менталитет, уровень образования, а также на чем основаны их антироссийские домыслы», – поделился пранкер.

Президент России Владимир Путин в октябре заявлял, что хотел бы положить конец «мракобесию» по поводу «вмешательства России» в выборы в США.

Ранее пранкер Лексус позвонил главному редактору The New Times Евгении Альбац от имени журналиста Олега Кашина.