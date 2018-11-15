Пранкеры поговорили с Альбац от имени Кашина

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) опубликовал разговор с главным редактором The New Times Евгенией Альбац, проведенный от имени журналиста Олега Кашина, в котором она угрожала сообщить всему «цивилизованному миру», «кто он такой».

Лексус от имени Кашина сообщил Альбац, что до него «доходят неприятные слухи» о «звонках относительно моей личности». Главред издания опровергла его слова, заявив, что «никому не звонила и звонить не собираюсь».

Однако после уточняющего вопроса Кашина заявила: «Но я приложу максимум усилий, чтобы все цивилизованное сообщество знало, кто вы такой».

«Это, по-вашему, демократично?» – спросил «Кашин», однако Альбац попрощалась и положила трубку.

Запись разговора Лексус опубликовал в Twitter.

Она сделает все возможное, чтобы все цивилизованное сообщество знало - кто он есть ( pic.twitter.com/XDU42dGlnb — пранкер Лексус (@Lexusprank) 26 ноября 2018 г.

Ранее журналист Олег Кашин заявил, что главный редактор The New Times Евгения Альбац объявила ему бойкот и пытается лишить его работы.

На прошлой неделе Альбац обвинила Кашина в недостаточном уважении к украинской культуре и культурам других малых народов, назвала его нацистом.

В Сети предположили, что на самом деле главред The New Times обиделась из-за мнения Кашина по сбору денег для журнала – он раскритиковал акцию, устроенную Альбац. Напомним, она собирала деньги для выплаты штрафа в 22 млн рублей за непредоставление Роскомнадзору сведений о финансировании. В итоге 25 млн рублей были собраны за четыре дня.

«Когда с утра 19 млн, потом 23 и 25 к вечеру – это выглядит не то что подозрительно, это выглядит, конечно, странно», – заметил после этого Кашин.

Ранее сообщалось, что Альбац отказалась передавать лишние миллионы пожертвований на благотворительность.