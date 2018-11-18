Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац отказалась передавать лишние миллионы пожертвований на благотворительность.

«В последние сутки я получаю письма, порой весьма настойчивые, с требованием, чтобы часть собранных денег мы перечислили на благотворительные проекты», – рассказала Альбац на своей странице в соцсети Facebook.

«Я еще во вторник объявила, что мы собрали сумму, необходимую на штраф и юридическое сопровождение нашей борьбы в судах», – признает Альбац.

Однако, по ее словам, «люди отлично осознают, что сумма на штраф собрана, но они считают нужным\ возможным продолжать участвовать в нашей жизни» и «продолжают переводить деньги».

«Мы рассчитываем, что у нас наконец получится сделать так, чтобы издание на постоянной основе финансировалось читателями», – признается Альбац в конце своего поста.

Напомним, 26 октября главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац рассказала, что издание оштрафовали на 22 млн рублей за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор о получении 22,25 млн рублей от иностранных источников.

В Кремле подчеркнули, что сумма штрафа рассчитана строго в соответствии с действующим законодательством, когда со стороны издания допущено определенное нарушение закона.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что после объявленного главным редактором журнала The New Times сбора денег, за четверо суток издание собрало больше 25 млн рублей, после чего в оппозиционной среде развернулись споры, куда было бы лучше потратить эти деньги.