История вынесла Пиночету и «Гайдарочубайсу» похожие приговоры Оппозиция делит миллионы Альбац 14 ноября 2018, 21:05

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Елена Калашникова

Сообщить об ошибке • Не успело издание The New Times собрать беспрецедентную сумму в 22 млн рублей для выплаты штрафа Роскомнадзору, как в оппозиционной среде развернулись споры, куда было бы лучше потратить эти деньги и кому еще из либералов нужна материальная поддержка народа. После того как главный редактор журнала The New Times объявила сбор денег, за четверо суток было перечислено больше 25 млн рублей. Бывший совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин, живущий сейчас в Англии, перечислил изданию 1 млн рублей, главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов – 100 тыс., блогер Алексей Навальный, сам живущий на пожертвования, поделился с коллегами 15,5 тыс. рублей, телеведущая Ксения Собчак отправила 100 тыс. рублей, Демьян Кудрявцев, чья семья владеет газетой «Ведомости», – 30 тыс., бывший замминистра экономики Сергей Беляков – 100 тыс. рублей. Судя по скорости и эффективности сбора, основные жертвователи остались в тени, но не это главное. «Обобрать честных людей» «Двадцать два миллиона рублей. Десять миллионов гривен. На которые можно было бы обеспечить пол-армии (Украины)», – переживает бывший российский журналист Аркадий Бабченко, живущий на Украине. Бабченко возмущен, что такие огромные деньги собраны не на политзаключенных или в помощь режиссеру Сенцову, который был героем либеральных публикаций до истории с The New Times. Правозащитник Сергей Давидис тоже пишет: «Мне лично бы больше понравилось, если бы такие деньги собрали на помощь политзаключенным». Другие участники дискуссии прямо задавали вопрос – зачем собирать деньги на штраф, когда можно просто закрыть один сайт и открыть другой с минимальным изменением в названии. Ведь The New Times давно прекратил выпуск бумажного варианта, существуя только в интернете. Третьи сомневались в целесообразности такого сбора, ведь на издание вновь могут наложить штраф, если главред в очередной раз не исправит все нарушения. На эту тему Бывший заместитель главреда газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев, также живущий сейчас в Киеве, считает, что Альбац втянула «последние 3% честных людей» в «какую-то аферу» и решила их «обобрать». Председатель либеральной партии «Западный выбор» Константин Боровой называет сбор денег для журнала «фиктивной борьбой за свободу слова», а организаторов всей истории с The New Times – «наперсточниками, которым в очередной раз удалось надуть доверчивых граждан». Еще более негативные последствия от сбора денег для Евгении Альбац видит бывший заместитель главреда газеты «Совершенно секретно» Григорий Нехорошев, живущий сейчас в Латвии. «В этой истории большинство видит их (жертвователей) дурачками: да, деньги можно было бы потратить с умом. И делают вывод, ага, деньги есть у этих либералов, если они их выбрасывают впустую, наворовали, гады. Из-за них мы не сводим концы с концами! Поураганили в 1990-е». «На хорошие дела» Больше других взволновали денежные потоки, уходящие в руки Альбац, наших бывших русских журналистов, осевших на Украине. «И в РФ, и за ее пределами есть немало настоящих людей, которым, если у вас есть суммы, которые вы можете и хотите жертвовать, стоит реально, честно, искренне помогать», – настаивает Муждабаев и намекает, что такие люди есть среди его друзей. Судя по всему, говорит он про Аркадия Бабченко, известного анекдотичными призывами подкинуть ему денег на жизнь. Уехав на Украину, Бабченко так и не устроился на работу, живя с семьей на подаяние от читателей. Однако после фейкового покушения симпатии к Бабченко окончательно сошли на нет, следом ослабли и потоки финансовой помощи. Недавно с просьбой о помощи к читателям обратился и двоюродный брат Бориса Немцова Игорь Эйдман. Он переехал из Нижнего Новгорода в Берлин и теперь находится в нуждающемся положении. При этом Эйдман регулярно пишет оппозиционные политические статьи и обзоры, которые перепечатываются российскими, украинскими и израильскими «солидными интернет-СМИ», но «никто из них за используемый контент не платит». «Раз владельцы русскоязычных интернет-СМИ такие бедные, что не могут платить за мой контент, возможно, это сделают читатели», – обращается к общественности Игорь Эйдман. Журналист и основатель сайта «Толкователь» Павел Пряников тоже предлагает благотворителям пересмотреть их политические и моральные приоритеты: «Призываю тех, кто жертвует на New Times, выделить еще хоть 3–5% от тех денег, что вы перечисляете, на хорошие дела». Судя по всему, спасение оппозиционного журнала Пряников «хорошим делом» не считает. Зато уверен, что деньги необходимы все тем же политзаключенным. А также «на приюты, на больных, на бедных. 3–5% от 22,5 млн – это 1 млн руб. Сайт – хорошо, но люди дороже». Общенародный сбор денег на «спасение The New Times мог стать тем объединяющим началом, которого давно не хватало разрозненной и вечно находящейся в состоянии тлеющего конфликта оппозиции. Казалось бы, и база для единения органически близка либералам: поучаствовать рублем, вложиться финансово, стать моральными акционерами одного из главных (особенно после скандала с «Медузой») оппозиционных изданий страны. Но получилось так, что жадность взяла верх даже над либерализмом. Увидев, как со свистом пролетают мимо них бесплатные деньги, оппозиционеры не смогли совладать с мыслями о том, что «на его месте должен был быть я». Оказалось, что у населения есть свободные 10–20, а то и 100 тыс. рублей, которые оно готово потратить «за нашу и вашу свободу». Но почему деньги достались Евгении Альбац, а не другим нуждающимся оппозиционерам? 