Оппозиция делит миллионы Альбац

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14 ноября, среда  |  Последнее обновление — 21:52  |  vz.ru
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Почему дорогая нефть перестала помогать российской экономике

Экспортеров заподозрили в нежелании возвращать валютную выручку обратно в Россию Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Высокие цены на нефть обычно помогают российской экономике расти, как это было в начале 2000-х. Однако рекордный отток капитала в этом году, как оказалось, съел все валютные поступления от нефти, констатировал главный экономист ВЭБа Андрей Клепач. Кто же выводит деньги за границу вместо того, чтобы инвестировать их в российскую экономику, и как остановить такую несправедливость? Подробности...
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Австрия раскусила британскую игру против России

Владимир Путин в гостях у Александра Ван дер БелленаФото: Leonhard Foeger/Reuters
Шпионский скандал не будет серьезно омрачать отношения Австрии и России в течение длительного времени – об этом заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен. В Вене явно понимают, кто пытается рассорить их с Россией, и будут пытаться поскорее убрать «шпионский вопрос» с повестки дня двухсторонних отношений. Неудивительно, что местный суд даже не стал брать под стражу предполагаемого русского шпиона. Подробности...
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Что не так со здоровьем пилотов гражданской авиации

«Медицинский фильтр» для пилотов в России слишком строг, считают сами авиаторыФото: Марина Лысцева/ТАСС
Руководитель «Аэрофлота» пожаловался в Госдуме на чрезмерно жесткие правила допуска пилотов по медицинским показателям. Эти правила превращаются в настоящую выбраковку опытных летчиков, обучение и подготовка которых, заметим, обходится в кругленькую сумму. Действительно ли российские правила допуска намного жестче европейских? Каким показателям должен удовлетворять пилот, чтобы его пустили за штурвал авиалайнера? Подробности...
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Лукашенко надеется уйти от России морем

Белоруссия мечтает построить крупный порт на Днепре. Но получится ли?Фото: Михаил Мордасов/РИА «Новости»
В Белоруссии объявили о намерении в сотрудничестве с Турцией и Украиной выстроить морской порт на реке Днепр. Таким образом Минск, по сути, включается в большой геополитический проект, который можно было бы условно назвать «новым путем из варяг в греки». При ближайшем рассмотрении видно, что проект имеет явно антироссийскую подоплеку. Каковы его реальные перспективы? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Кто гонит русских из Германии на родину

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нарушение конституции и прочих законов страны со стороны меркелевской администрации гораздо больше бесит граждан, нежели присутствие самих иностранцев. И именно поэтому пропаганда пытается придумать немцам новый расизм. Подробности...
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Кого и как выбирали в Донецкой народной республике

Андрей Бабицкий, журналист
Наказать участвовавших в выборах в ДНР обещал Петр Порошенко, распространялась информация, что тех, кто опустит бюллетени в урну, не только лишат всех социальных выплат, но и будут арестовывать при пересечении границы. А в том, что списки избирателей окажутся на Украине, мало кто сомневается. Подробности...

Горбачёву место в пасти Люцифера, а Ленин всех перехитрил

Дометий Завольский, историк-архивист
Реальному Ленину, угасавшему в начале 20-х, нечем было себя утешать. Все, к чему прикоснулся он, будучи на вершине власти, превращалось в прах. «Зато страна устояла!» – повторяют его оправдатели. Подробности...
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      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

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        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          Оппозиция делит миллионы Альбац

          На деньги, собранные Альбац, можно было бы вооружить пол-армии Украины, переживают либералы   14 ноября 2018, 21:05
          Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
          Текст: Елена Калашникова

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          Не успело издание The New Times собрать беспрецедентную сумму в 22 млн рублей для выплаты штрафа Роскомнадзору, как в оппозиционной среде развернулись споры, куда было бы лучше потратить эти деньги и кому еще из либералов нужна материальная поддержка народа.

          После того как главный редактор журнала The New Times объявила сбор денег, за четверо суток было перечислено больше 25 млн рублей.

          Бывший совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин, живущий сейчас в Англии, перечислил изданию 1 млн рублей, главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов – 100 тыс., блогер Алексей Навальный, сам живущий на пожертвования, поделился с коллегами 15,5 тыс. рублей, телеведущая Ксения Собчак отправила 100 тыс. рублей, Демьян Кудрявцев, чья семья владеет газетой «Ведомости», – 30 тыс., бывший замминистра экономики Сергей Беляков – 100 тыс. рублей. Судя по скорости и эффективности сбора, основные жертвователи остались в тени, но не это главное.

          «Обобрать честных людей»

          «Двадцать два миллиона рублей. Десять миллионов гривен. На которые можно было бы обеспечить пол-армии (Украины)», – переживает бывший российский журналист Аркадий Бабченко, живущий на Украине. Бабченко возмущен, что такие огромные деньги собраны не на политзаключенных или в помощь режиссеру Сенцову, который был героем либеральных публикаций до истории с The New Times.

          Правозащитник Сергей Давидис тоже пишет: «Мне лично бы больше понравилось, если бы такие деньги собрали на помощь политзаключенным». Другие участники дискуссии прямо задавали вопрос – зачем собирать деньги на штраф, когда можно просто закрыть один сайт и открыть другой с минимальным изменением в названии. Ведь The New Times давно прекратил выпуск бумажного варианта, существуя только в интернете. Третьи сомневались в целесообразности такого сбора, ведь на издание вновь могут наложить штраф, если главред в очередной раз не исправит все нарушения.

          Бывший заместитель главреда газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев, также живущий сейчас в Киеве, считает, что Альбац втянула «последние 3% честных людей» в «какую-то аферу» и решила их «обобрать».

          Председатель либеральной партии «Западный выбор» Константин Боровой называет сбор денег для журнала «фиктивной борьбой за свободу слова», а организаторов всей истории с The New Times – «наперсточниками, которым в очередной раз удалось надуть доверчивых граждан».

          Еще более негативные последствия от сбора денег для Евгении Альбац видит бывший заместитель главреда газеты «Совершенно секретно» Григорий Нехорошев, живущий сейчас в Латвии. «В этой истории большинство видит их (жертвователей) дурачками: да, деньги можно было бы потратить с умом. И делают вывод, ага,

          деньги есть у этих либералов, если они их выбрасывают впустую, наворовали, гады.

          Из-за них мы не сводим концы с концами! Поураганили в 1990-е».

          «На хорошие дела»

          Больше других взволновали денежные потоки, уходящие в руки Альбац, наших бывших русских журналистов, осевших на Украине. «И в РФ, и за ее пределами есть немало настоящих людей, которым, если у вас есть суммы, которые вы можете и хотите жертвовать, стоит реально, честно, искренне помогать», – настаивает Муждабаев и намекает, что такие люди есть среди его друзей. Судя по всему, говорит он про Аркадия Бабченко, известного анекдотичными призывами подкинуть ему денег на жизнь. Уехав на Украину, Бабченко так и не устроился на работу, живя с семьей на подаяние от читателей. Однако после фейкового покушения симпатии к Бабченко окончательно сошли на нет, следом ослабли и потоки финансовой помощи.

          Недавно с просьбой о помощи к читателям обратился и двоюродный брат Бориса Немцова Игорь Эйдман. Он переехал из Нижнего Новгорода в Берлин и теперь находится в нуждающемся положении. При этом Эйдман регулярно пишет оппозиционные политические статьи и обзоры, которые перепечатываются российскими, украинскими и израильскими «солидными интернет-СМИ», но «никто из них за используемый контент не платит». «Раз владельцы русскоязычных интернет-СМИ такие бедные, что не могут платить за мой контент, возможно, это сделают читатели», – обращается к общественности Игорь Эйдман.

          Журналист и основатель сайта «Толкователь» Павел Пряников тоже предлагает благотворителям пересмотреть их политические и моральные приоритеты: «Призываю тех, кто жертвует на New Times, выделить еще хоть 3–5% от тех денег, что вы перечисляете, на хорошие дела». Судя по всему, спасение оппозиционного журнала Пряников «хорошим делом» не считает. Зато уверен, что деньги необходимы все тем же политзаключенным. А также «на приюты, на больных, на бедных. 3–5% от 22,5 млн – это 1 млн руб. Сайт – хорошо, но люди дороже».

          Общенародный сбор денег на «спасение The New Times мог стать тем объединяющим началом, которого давно не хватало разрозненной и вечно находящейся в состоянии тлеющего конфликта оппозиции. Казалось бы, и база для единения органически близка либералам: поучаствовать рублем, вложиться финансово, стать моральными акционерами одного из главных (особенно после скандала с «Медузой») оппозиционных изданий страны. Но получилось так, что жадность взяла верх даже над либерализмом. Увидев, как со свистом пролетают мимо них бесплатные деньги, оппозиционеры не смогли совладать с мыслями о том, что «на его месте должен был быть я». Оказалось, что у населения есть свободные 10–20, а то и 100 тыс. рублей, которые оно готово потратить «за нашу и вашу свободу». Но почему деньги достались Евгении Альбац, а не другим нуждающимся оппозиционерам?


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