Оппозиция объявила Навального новым попом Гапоном

Либеральные журналисты и политики объявили о своем недоверии к акции протеста, назначенной Алексеем Навальным на единый день голосования. Очередной конфликт между оппозиционерами откалывает от Навального активистов с разных флангов – от системных либералов до радикальных оппозиционеров.

«Личность истероидного характера»

«Призывать выходить в этот день – это, конечно же, провокация и, безусловно, гапоновщина», – утверждает либеральный журналист Саша Сотник. Он называет Навального «личностью истероидного характера» и предупреждает сторонников блогера, что они попали под дурное влияние: «Вы фактически срисовываете его характер и тоже начинаете истерить», – обращается Сотник к группе поддержки Навального.

Истеричное поведение во время массовых мероприятий – а 9 сентября, в единый день голосования, в Москве проходят гуляния и продолжает праздноваться День города – может привести к конфликтам и вызвать ответные действия правоохранительных органов. Предсказуемо мэрия Москвы отказалась согласовывать акцию Навального.

То есть «шествие и митинг против повышения пенсионного возраста» будут несанкционированной акцией, участники которой нарушают закон и рискуют оказаться задержанными полицией. Принимать участие в таких акциях или нет – личное дело каждого человека, берущего на себя ответственность за известные риски. Так было во время предыдущих несогласованных акций, где организаторы предупреждали участников об опасности.

Но таких желающих рисковать становится все меньше.

И вот Алексей Навальный объявляет, что акция 9 сентября согласована. Статья с таким заголовком опубликована на официальном сайте оппозиционного блогера, ее распространяет сам Навальный и его ближний круг помощников. При этом в самой статье выложен скриншот, где четко сообщается, что «в случае проведения заявленных публичных мероприятий организатор, а также иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке».

Складывается ощущение, что Навальный проводит психологические опыты на своих сторонниках, выясняя, кому они больше поверят – своим глазам или Навальному. Он убеждает, что в ответе мэрии нет «указаний на то, что акция не согласована». И призывает сторонников ничего не бояться и выходить на улицы Москвы. При этом сам Навальный не будет участвовать в провокации – он уже находится под арестом на 30 суток за предыдущие нарушения.

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Гудков против Навального

Не испытывает доверия к Навальному и его коллега по оппозиционному флангу Дмитрий Гудков. «Я не верю в эти акции», – заявляет политик. Он напоминает, что другие политические силы уже проводили свои митинги против пенсионной реформы 2 сентября. Это были акции КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и других политических сил. Но Навальный отказался присоединяться к тому протесту, объявив свой собственный. Тот, где ему не придется конкурировать с другими лидерами.

«В итоге, когда много-много разных акций, это получаются акции немногочисленные, которые мало на что влияют», – считает Дмитрий Гудков. Сам он на акцию Навального идти не собирается.

Очередной конфликт в оппозиционном лагере и призывы не ходить на несанкционированный митинг Навального негативно отразятся на попытках вывести людей на улицу 9 сентября. Но вряд ли целью блогера было собрать большое количество протестующих.

Результативность своих акций Навальный видит не в мифическом влиянии на пенсионную реформу. Противники повышения пенсионного возраста не считают его защитником их интересов. И дело даже не в том, что ранее сам Навальный выступал за повышение пенсионного возраста, а в том, что у блогера совершенно другая целевая аудитория и повестка – он традиционно выступает против власти, а не за социальные права и гарантии. И пенсии – всего лишь повод для хайпа и личного протестного бенефиса.

Поэтому Навальный не участвует в объединенных митингах, поэтому заявляет акцию на 9 сентября, когда мэрия гарантированно даст отказ, поэтому выступает условным попом Гапоном, обманывая людей и зазывая их на якобы согласованный митинг. Пострадавшие и задержанные напрямую капитализируют Навального, подпитывая личный пиар блогера.

В ответ на предупреждение мэрии об ответственности за нарушение закона Навальный пишет – «пусть привлекают». И речь идет не о нем самом, ведь Навального на акции не будет. Он сдает своих сторонников, которые придут на митинг, введенные в заблуждение словами блогера.

Поэтому другие оппозиционеры предпочитают открыто дистанцироваться от акций Навального, предупреждая о провокациях.