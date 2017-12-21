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6 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 10:54  |  vz.ru
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Придумана особая схема для спасения рубля

К концу сентября рубль может укрепиться до 66 по отношению к долларуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Стало известно о масштабных мерах, которые намерен предпринять Центробанк для противодействия падению курса рубля. Речь идет в первую очередь о рекордных закупках иностранной валюты, причем по особой, ранее не применявшейся схеме. Это не только поможет рублю укрепиться, но и позволит решить некоторые задачи, важные для бюджета. Подробности...
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Оппозиция объявила Навального новым попом Гапоном

Навальный повторяет ходы попа Гапона, обманывая сторонников и зазывая их на якобы согласованный митингФото: Дмитрий Серебряков/ТАСС,wikipedia.org
Либеральные журналисты и политики объявили о своем недоверии к акции протеста, назначенной Алексеем Навальным на единый день голосования. Очередной конфликт между оппозиционерами откалывает от Навального активистов с разных флангов – от системных либералов до радикальных оппозиционеров. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Киев подготовил реальный план военного разгрома ДНР

Наступление должно быть поручено группировке, насчитывающей порядка 12 тысяч человекФото: Gleb Garanich/Reuters
Воспользовавшись обстановкой в ДНР, вызванной убийством Захарченко, украинские силовики готовят прорыв на южном участке фронта. Подробный план этой операции получен и озвучен в Донецке, и надо признать, что он выглядит вполне реалистичным. Однако предотвратить наступление ВСУ довольно просто. Что для этого нужно? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Наглость против позорища. Кто кого сборет?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Скрипаль должен был умереть. Но не умер, и заготовочку пришлось запускать при живом предателе. Сейчас мы видим финальные отработочки, а с противоположной стороны – несостоятельность русского МИДа. Подробности...
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Коучинг с русским акцентом – беда или недоразумение?

Андрей Бабицкий, журналист
Многие из тех, кто побывал на проповеди на стадионе «Олимпийский», рассказывали, какое волшебное воздействие на них оказал бизнес-гуру Тони Робинсон. Но русский авось обязательно одолеет английский success. Подробности...
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Расизм в России неестественен

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Как-то я неосторожно заметила, что якуты внешне похожи на североамериканских индейцев. Это чистая правда. Реакция на мое сравнение со стороны одного якута была совершенно абсурдной. Подробности...
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          Оппозиция объявила Навального новым попом Гапоном

          Навальный повторяет ходы попа Гапона, обманывая сторонников и зазывая их на якобы согласованный митинг   6 сентября 2018, 10:22
          Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС,wikipedia.org
          Текст: Елена Калашникова

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          Либеральные журналисты и политики объявили о своем недоверии к акции протеста, назначенной Алексеем Навальным на единый день голосования. Очередной конфликт между оппозиционерами откалывает от Навального активистов с разных флангов – от системных либералов до радикальных оппозиционеров.

          «Личность истероидного характера»

          «Призывать выходить в этот день – это, конечно же, провокация и, безусловно, гапоновщина», – утверждает либеральный журналист Саша Сотник. Он называет Навального «личностью истероидного характера» и предупреждает сторонников блогера, что они попали под дурное влияние: «Вы фактически срисовываете его характер и тоже начинаете истерить», – обращается Сотник к группе поддержки Навального.

          Истеричное поведение во время массовых мероприятий – а 9 сентября, в единый день голосования, в Москве проходят гуляния и продолжает праздноваться День города – может привести к конфликтам и вызвать ответные действия правоохранительных органов. Предсказуемо мэрия Москвы отказалась согласовывать акцию Навального.

          То есть «шествие и митинг против повышения пенсионного возраста» будут несанкционированной акцией, участники которой нарушают закон и рискуют оказаться задержанными полицией. Принимать участие в таких акциях или нет – личное дело каждого человека, берущего на себя ответственность за известные риски. Так было во время предыдущих несогласованных акций, где организаторы предупреждали участников об опасности.

          Но таких желающих рисковать становится все меньше.

          И вот Алексей Навальный объявляет, что акция 9 сентября согласована. Статья с таким заголовком опубликована на официальном сайте оппозиционного блогера, ее распространяет сам Навальный и его ближний круг помощников. При этом в самой статье выложен скриншот, где четко сообщается, что «в случае проведения заявленных публичных мероприятий организатор, а также иные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке».  

          Складывается ощущение, что Навальный проводит психологические опыты на своих сторонниках, выясняя, кому они больше поверят – своим глазам или Навальному. Он убеждает, что в ответе мэрии нет «указаний на то, что акция не согласована». И призывает сторонников ничего не бояться и выходить на улицы Москвы. При этом сам Навальный не будет участвовать в провокации – он уже находится под арестом на 30 суток за предыдущие нарушения.

          Гудков против Навального

          Не испытывает доверия к Навальному и его коллега по оппозиционному флангу Дмитрий Гудков. «Я не верю в эти акции», – заявляет политик. Он напоминает, что другие политические силы уже проводили свои митинги против пенсионной реформы 2 сентября. Это были акции КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и других политических сил. Но Навальный отказался присоединяться к тому протесту, объявив свой собственный. Тот, где ему не придется конкурировать с другими лидерами.

          «В итоге, когда много-много разных акций, это получаются акции немногочисленные, которые мало на что влияют», – считает Дмитрий Гудков. Сам он на акцию Навального идти не собирается.

          Очередной конфликт в оппозиционном лагере и призывы не ходить на несанкционированный митинг Навального негативно отразятся на попытках вывести людей на улицу 9 сентября. Но вряд ли целью блогера было собрать большое количество протестующих.

          Результативность своих акций Навальный видит не в мифическом влиянии на пенсионную реформу. Противники повышения пенсионного возраста не считают его защитником их интересов. И дело даже не в том, что ранее сам Навальный выступал за повышение пенсионного возраста, а в том, что у блогера совершенно другая целевая аудитория и повестка – он традиционно выступает против власти, а не за социальные права и гарантии. И пенсии – всего лишь повод для хайпа и личного протестного бенефиса.

          Поэтому Навальный не участвует в объединенных митингах, поэтому заявляет акцию на 9 сентября, когда мэрия гарантированно даст отказ, поэтому выступает условным попом Гапоном, обманывая людей и зазывая их на якобы согласованный митинг. Пострадавшие и задержанные напрямую капитализируют Навального, подпитывая личный пиар блогера.

          В ответ на предупреждение мэрии об ответственности за нарушение закона Навальный пишет – «пусть привлекают». И речь идет не о нем самом, ведь Навального на акции не будет. Он сдает своих сторонников, которые придут на митинг, введенные в заблуждение словами блогера.

          Поэтому другие оппозиционеры предпочитают открыто дистанцироваться от акций Навального, предупреждая о провокациях.


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