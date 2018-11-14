Песков призвал абстрагироваться от эмоций в ситуации со штрафом для The New Times

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает позитивным моментом то, что журналу The New Times удалось собрать средства для оплаты штрафа в 22 млн рублей, но призвал абстрагироваться от эмоций, поскольку издание нарушило закон.

«Она (сумма штрафа) не звучит абсурдно. Она огромная, действительно. Но она же рассчитана строго на соответствие с действующим законодательством, когда допущено определенное нарушение закона со стороны издания», – заявил Песков телеканалу «Дождь», передает РИА «Новости».

По его словам, в данном случае «нужно все-таки абстрагироваться от эмоций и руководствоваться собственно фактами».

Комментируя действия Роскомнадзора и суда, Песков предположил, что «по всей видимости, существует определенная методика начисления штрафа, что и было выполнено». При этом он считает хорошим моментом то, что редакции удалось собрать необходимую сумму.

В октябре главный редактор издания Евгения Альбац сообщила, что ее журнал оштрафовали на 22 млн рублей за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор. К 13 ноября журналу удалось собрать свыше 25 млн рублей для выплаты штрафа.

Печатная версия журнала The New Times прекратила существование в 2017 году из-за нехватки средств. На момент закрытия печатной версии тираж составлял 50 тыс. экземпляров. Сейчас издание существует в электронной версии.