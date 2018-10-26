Евгении Альбац выписали многомиллионный штраф

Журнал The New Times оштрафовали на 22 млн рублей за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор, рассказала главный редактор издания Евгения Альбац.

«ООО «Новые времена» – издатель журнала The New Times и сайта newtimes.ru оштрафован на 22 миллиона 250 тысяч рублей по статье КоАП 13.15.1 – за несвоевременное предоставление данных в Роскомнадзор», – рассказала Альбац «Интерфаксу».

Редактор добавила, что до сего момента статья еще не применялась в судебной практике.

ООО «Новые времена» получили 22,25 млн рублей от признанного иностранным агентом НКО «Фонд поддержки прессы» и не уведомило Роскомнадзор о получении средств от иностранных источников за три квартала 2017 года.

Альбац заявила, что издание намерено обжаловать решение суда.

В 2017 году суд оштрафовал The New Times за «оправдание терроризма», тогда сумма штрафа составила 100 тыс. рублей.