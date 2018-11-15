Альбац повела себя по отношению к Кашину как «опасная сумасшедшая»

Главный редактор The New Times Евгения Альбац объявила бойкот журналисту Олегу Кашину и, по его словам, пытается лишить его работы. Кашин назвал ее опасной сумасшедшей.

«Шутки шутками, но Евгения Марковна уже четвертый день предпринимает какие-то усилия, чтобы лишить меня возможности зарабатывать. Я, конечно, скептически смотрю на ее шансы в этом смысле, но сам факт усилий производит впечатление. Бывают трогательные сумасшедшие, милые, бывают опасные, вот она опасная, имейте в виду», – написал Кашин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что Альбац не только публично требует уволить его, но «она еще и звонит всем [работодателям]».

Напомним, 24 ноября Альбац обвинила Кашина в недостаточном уважении к украинской культуре и культурам других малых народов. Она назвала журналиста нацистом, после того, как тот в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что есть мировые и локальные культуры.

«Есть, вообще, спорные культуры, как те парни, которые американского проповедника из луков на днях убили, если помните. То есть глупо отрицать, что не то, что некоторые ровнее – что у одних вклад больше, у других меньше, треть – вообще, украинцы, извините», – сообщил журналист, обсуждая вопрос о том, в честь каких поэтов есть резон называть аэропорты.

Блогеры усомнились, что именно это высказывание Олега Кашина стало причиной недовольства главреда The New Times:

«А на самом деле, все очень просто: Кашин задел Евгению Марковну за больное – деньги», – написали авторы канала Жизнь насекомых.

Ранее Кашин также в эфире «Эха Москвы» раскритиковал сбор денег на выплату штрафа The New Times в 22 млн рублей. Изданию вменялось непредоставление Роскомнадзору сведений о финансировании, 25 млн рублей были собраны за четыре дня.

«Когда с утра 19 млн, потом 23 и 25 к вечеру – это выглядит не то что подозрительно, это выглядит, конечно, странно», – сообщил Кашин.

Ранее сообщалось, что Альбац отказалась передавать лишние миллионы пожертвований на благотворительность.