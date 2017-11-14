Познер увидел знак в отказе РПЦ менять дату празднования Рождества

Журналист Владимир Познер прокомментировал заявление Русской православной церкви об отказе переходить на григорианский календарь и переносить день празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

Познер напомнил, что родился во Франции и является крещенным католиком. По его словам, Старый Новый год – это «странный праздник, даже по звучанию».

«Вообще, скажу вам откровенно, что то, что Русская православная церковь всегда жила по юлианскому календарю, а не по григорианскому, по которому живут все остальные, и то, что этот календарь отстает уже на 13 дней, то в этом есть что-то для меня показательное», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

На ваш взгляд Хотели бы вы, чтобы все христиане праздновали Рождество в один день? Да, 25 декабря

Да, 7 января

Нет, пусть все останется, как есть



«Юлианский календарь – неточен уж совсем, григорианский – поточнее, у инков он был еще более точен, но мы не инки и ладно. Но в этом для меня есть намек на что-то», – добавил он.

По словам журналиста, возможное решение РПЦ перейти на григорианский календарь стало бы «знаком чего-то очень важного».

Ранее глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявлял, что Русская православная церковь не собирается переходить на григорианский календарь и переносить день празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

Различие во времени встречи Рождества объясняется отличиями календарных стилей. В 1923 году большинство поместных православных церквей, за исключением Русской, Иерусалимской, Грузинской и Сербской, приняли похожий на григорианский новоюлианский календарь.

Добавим, на Украине уже давно предлагают праздновать католическое Рождество.