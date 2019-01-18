Турция выделит России квоту на беспошлинный ввоз говядины

Турция выделит для России квоту на 5 тыс. тонн для ввоза российской говядины с нулевой ставкой таможенной пошлины и с возможностью увеличения этого объема, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

18 января Патрушев встретился на международной продовольственной ярмарке «Зеленая неделя» в Берлине со своим турецким коллегой Бекиром Пакдемирли, передает РИА «Новости».

«В рамках встречи достигнута договоренность о выделении российским предприятиям квоты на импорт в Турцию 5 тысяч тонн мяса крупного рогатого скота с нулевой ставкой ввозной таможенной пошлины с возможностью дальнейшего увеличения указанного объема», – объявил Патрушев после встречи.

По его словам, Россия подготовила условия для доступа сельхозпродукции Турции на отечественный рынок. «Было принято решение дополнительно увеличить объем ввоза томатов из Турции на 50 тысяч тонн – до 100 тысяч тонн», – отметил министр.

На встрече в июле 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского коллегу Владимира Путина сходить в ресторан. Тот пошутил, что примет приглашение, когда Турция разрешит поставки российского мяса. Уже на следующий день первая партия российской говядины была отправлена в Турцию.