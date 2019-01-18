Перекрывших Новый Арбат блогеров посадили на 10 суток

Популярных блогеров Давида Манукяна и Карину Лазарьянц, перекрывших ради съемок клипа Новый Арбат, заключили под административный арест на 10 суток.

Пресненский районный суд Москвы признал Манукяна и Лазарьянц виновными в совершении административного правонарушения по ч.1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («организация массового пребывания граждан в общественных местах, публичные призывы к массовому одновременному пребыванию в общественных местах»), сообщает «Рен ТВ».

Им назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Ранее стало известно, что популярные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц перекрыли три полосы улицы Новый Арбат ради съемок клипа на совместную композицию.