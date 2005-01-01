Блогеры перекрыли Новый Арбат ради клипа

В Сети появился видеролик с участием двух популярных блогеров – Давида Манукяна и Карины Лазарьянц, перекрывших три полосы улицы Новый Арбат в центре Москвы ради съемок клипа на совместную композицию.

Кадры опубликовал телеканал «Рен-ТВ». На кадрах молодые люди договариваются, что перекроют три полосы. Они шутят, что если появятся стражи порядка, то они выбегают «из тачек и разбегаются».

В клипе были сняты люксовые автомобили – Mercedes и Porshe. Участники движения активно сигналят поющим и танцующим блогерам. Действия молодых людей привели к возникновению пробки на дороге.

Полиция Москвы проводит проверку после съемки и размещения в интернете видеоролика с перекрытием трех полос на Новом Арбате, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Устанавливаются лица, причастные к этому. По итогам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», – сказали в полиции.