В Германии рассказали о планах по закупке российского газа после 2050 года

Первый секретарь департамента экономики и науки посольства Германии в России Маттиас Денер заявил, что ФРГ не перестанет покупать российский газ после 2050 года, когда рассчитывает прекратить выработку электричества из ископаемых источников.

«Запрета на поставку точно не будет, так как химическая промышленность требует поставок природного газа. Но прекратится та часть российского экспорта газа, которая идет на выработку электроэнергии. Сегодня она составляет примерно четверть, ожидается, что вырастет до 2040 года до 40%, но потом снова снизится», – сказал Денер, передает РИА «Новости».

Денер отметил, что после 2050 года электричество, произведенное из природного газа и других ископаемых источников будет слишком дорогое, так как слишком дорогими станут права на выброс двуокиси углерода.

В утвержденной германскими властями энергетической стратегии доля возобновляемых источников энергии должна вырасти с 20% в наше время и достичь по меньшей мере 80% к 2050 году. Атомные электростанции планируется вывести из эксплуатации к концу 2022 года.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявлял, что санкции США не смогут остановить транзит российского газа через проект «Северный поток – 2».