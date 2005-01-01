В Росгвардии отреагировали на жалобы о монополизации рынка охранных услуг

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18 января, пятница  |  Последнее обновление — 14:21  |  vz.ru
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России удалось рекордно заработать на экспорте

Российская экономика идет на очередной рекордФото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Негативный внешний фон, санкции и торговые войны, кажется, делают российскую экономику еще сильнее. Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ достигнет в 2018 году самого высокого значения за все время наблюдения. Это следствие резкого роста положительного торгового баланса, который тоже может побить прошлый рекорд. Чем объясняются такие успехи России?  Подробности...
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Стыд за развал СССР не удастся использовать для уничтожения России

Беспризорники, Москва, 1990-еФото: Мараева Ольга/Фотохроника ТАСС
Опрос общественного мнения выявил то, чего больше всего стыдятся и чем гордятся наши граждане. И если с темами для гордости почти все понятно, то насчет поводов для стыда все сложнее. И уж тем более манипулятивным представляется толкование результатов опросов в духе «гордятся прошлым, стыдятся настоящего».  Подробности...
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Почему в Краснодарском крае самые наглые судьи в России

Скандал с судьей Крикоровым стал последним в целой серии подобных случаев в Краснодарском краеФото: кадр из видео
Очередной судебный скандал произошел в России – и вновь оказался связан с одним и тем же регионом, Краснодарским краем. Если верить новостной картине, здесь живут самые коррумпированные, самые наглые, самые отмороженные служители Фемиды в стране. Почему именно Краснодарский край порождает такое явление? Подробности...
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Зачем Асад объявил Сирию жертвой православного раскола

Мы видим попытки разделения православной церкви и на нашей земле, пожаловался Башар Асад Фото: Sana Sana/Reuters
Президент мусульманской Сирии Башар Асад озаботился православным расколом на Украине. Более того, дал понять, что его страна на очереди: там готовят еще один раскол – удар по поддержавшему Москву антиохийскому патриарху. Противодействовать этому сирийцы надеются совместно с русскими. Однако Асад лукавит: параллели с украинским расколом нужно искать в другом месте. Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Новые чиновники не отличаются от советских продавщиц

Антон Крылов, журналист
Похоже, что чиновничество, по крайней мере среднего и мелкого уровня, в России как-то резко и вдруг поломалось. Ну, или перестало соответствовать запросам общества. И главный вопрос – где же взять другое? Именно другое, не новое. Подробности...
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Версальский «мир», или Где рождаются Гитлеры?

Владимир Можегов, публицист
Немецкий народ будет обращен в полнейшую нищету, сама же страна обратится даже не в колонию, а во что-то вроде публичного дома для заокеанских банкиров. Так начинались «золотые двадцатые» Веймарской республики… Подробности...
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Британские политики похожи на Дживса с Вустером

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все аргументы сторонников Мэй сводились к одному: «Альтернативой Мэй является Корбин, а он российский шпион и путинский агент». А мы привыкли смеяться над нашими политиками, которые рассуждают про шпиёнов и «солдат НАТО». Подробности...
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        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
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        • Молоко (0,9 л)

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          В Росгвардии отреагировали на жалобы о монополизации рынка охранных услуг

             18 января 2019, 13:31
          Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
          Текст: Анна Инсарова

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          В Росгвардии удивлены обвинениями в монополизации рынка охранных услуг, заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

          «У нас достаточно конструктивное взаимоотношение со всем участниками рынка и в первую очередь с ТЭК», – цитирует РИА «Новости» Грибанкина.

          Он отметил, что у Росгвардии много форматов взаимодействия с нефтяниками и ЧОПами. Например, есть экспертный совет, куда входят представителей охранных предприятий и крупных компаний.

          «Мы как минимум несколько раз в квартал проводим заседания, на которых данные проблемы не поднимались... Мы до сих пор не знакомы с содержанием этого обращения, мы исходим только из той информации, которая появилась в СМИ», – сказал он.

          Также в Росгвардии отрицают утверждение о росте проверок ЧОПов в ТЭК, отметив, что о проверке оповещают заранее, а сводный график проверок доступен на сайте Генпрокуратуры.

          В ведомстве обещали изучить информацию и встретиться с представителями профильных ЧОПов.

          Ранее появилась информация о том, что нефтяные компании пожаловались в Совбез на возможную монополизацию рынка охранных услуг Росгвардией, которая получила полномочия по отзыву лицензий у ЧОПов на объектах ТЭКа.


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