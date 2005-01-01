В Росгвардии отреагировали на жалобы о монополизации рынка охранных услуг

В Росгвардии удивлены обвинениями в монополизации рынка охранных услуг, заявил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«У нас достаточно конструктивное взаимоотношение со всем участниками рынка и в первую очередь с ТЭК», – цитирует РИА «Новости» Грибанкина.

Он отметил, что у Росгвардии много форматов взаимодействия с нефтяниками и ЧОПами. Например, есть экспертный совет, куда входят представителей охранных предприятий и крупных компаний.

«Мы как минимум несколько раз в квартал проводим заседания, на которых данные проблемы не поднимались... Мы до сих пор не знакомы с содержанием этого обращения, мы исходим только из той информации, которая появилась в СМИ», – сказал он.

Также в Росгвардии отрицают утверждение о росте проверок ЧОПов в ТЭК, отметив, что о проверке оповещают заранее, а сводный график проверок доступен на сайте Генпрокуратуры.

В ведомстве обещали изучить информацию и встретиться с представителями профильных ЧОПов.

Ранее появилась информация о том, что нефтяные компании пожаловались в Совбез на возможную монополизацию рынка охранных услуг Росгвардией, которая получила полномочия по отзыву лицензий у ЧОПов на объектах ТЭКа.