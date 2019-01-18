Нефтяные компании пожаловались Совбезу на Росгвардию

Нефтяные компании пожаловались в Совбез на возможную монополизацию рынка охранных услуг Росгвардией, которая получила полномочия по отзыву лицензий у ЧОПов на объектах ТЭКа.

В декабре главы ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», СИБУРа и «Татнефти» Вагит Алекперов, Александр Дюков, Дмитрий Конов и Наиль Маганов направили письмо секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву. В документе они пожаловались на рост числа предписаний в адрес охраны на своих предприятиях.

Для действий Росгвардии есть правовые основания, которые, по данным «Коммерсанта», правительство поручало самой службе устранить до 1 декабря 2018 года, но этого не произошло. В Росгвардии считают проблему надуманной, но признают, что ее услуги дороже.

В 2016 году в состав Росгвардии была передана вневедомственная охрана и структуры, которые занимаются лицензированием ЧОПов и выдачей разрешений на оружие.