В МВД уточнили, где находятся Рыбка и Лесли

Депортированные из Таиланда и задержанные в Шереметьево Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) находятся под стражей, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В пресс-службе МВД на вопрос о том, где в данный момент находятся Лесли и Рыбка, сообщили, что «следственным подразделением столичной полиции продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»)», передает РИА «Новости».

В данный момент «по подозрению в совершении указанного деяния в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое мужчин и две девушки, вчера прибывшие авиарейсом из Королевства Тайланд».

Расследование уголовного дела продолжается. Отмечается, что максимальная санкция ч. 2 ст. 240 УК – шесть лет лишения свободы.

В свою очередь гражданская жена Лесли Кристина Шереметьева сообщила, что друзья и близкие до сих пор не обладают информацией о том, где находятся задержанные.

Она добавила, что «адвокаты ничего выяснить не могут», однако известно, что Лесли и Рыбка оказали сопротивление при задержании.

Кроме Вашукевич и Кириллова также задержаны Андрей Жежка («Покер») и Мария Жаркова.

Напомним, в феврале 2018 года Лесли и Рыбка были арестованы в Таиланде во время проведения нелегального «секс-тренинга». Позже обвинения сняли, а задержанных депортированы из Таиланда в Россию.

Однако в Шереметьево они были задержаны в рамках дела, возбужденного по статье «Вовлечение в занятие проституцией».