В МВД уточнили, где находятся Рыбка и Лесли

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18 января, пятница | Последнее обновление — 12:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Озвучена версия столкновения двух Су-34 на Дальнем Востоке
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России удалось рекордно заработать на экспорте
Стыд за развал СССР не удастся использовать для уничтожения России
Почему в Краснодарском крае самые наглые судьи в России
Порошенко и Рада помогли «гастролирующим бандам» церковных рейдеров
Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши
Версальский «мир», или Где рождаются Гитлеры?
Владимир Можегов, публицист
Немецкий народ будет обращен в полнейшую нищету, сама же страна обратится даже не в колонию, а во что-то вроде публичного дома для заокеанских банкиров. Так начинались «золотые двадцатые» Веймарской республики… Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Британские политики похожи на Дживса с Вустером
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Все аргументы сторонников Мэй сводились к одному: «Альтернативой Мэй является Корбин, а он российский шпион и путинский агент». А мы привыкли смеяться над нашими политиками, которые рассуждают про шпиёнов и «солдат НАТО». Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Президента Венесуэлы может сменить военный диктатор
Андрей Манчук, политолог
Нефтяная страна жила в атмосфере кризиса за много лет до чавистов – достаточно вспомнить, что вспыхнувшее в 1992 году восстание под руководством молодого Уго Чавеса было вызвано ростом цен и недоступностью продуктов питания. Подробности...
Власти Сербии устроили Путину пышную встречу в Белграде
Путин нанес официальный визит в Белград – уже четвертый по счету. Встречали нашего лидера подчеркнуто торжественно. Уже при входе в воздушное пространство его самолет встретил эскорт из трех МиГ-29. В аэропорту Путина ждал президент Александр Вучич с ротой почетного караулаПодробности...
В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон
Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 автоПодробности...
Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах
На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человекПодробности...
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