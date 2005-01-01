Опубликовано видео борьбы Рыбки с полицейскими в Шереметьево

В интернете появилось видео задержания Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки) в московском аэропорту Шереметьево после прохождения паспортного контроля с рейса из Таиланда, откуда ее и еще шесть человек депортировали за нелегальную организацию секс-тренингов.

Ролик опубликовал телеканал «Рен-ТВ». На кадрах видно, что девушка сопротивляется и не желает добровольно сдаваться правоохранителям, заявляя: «Я не хочу никуда ехать».

Для произведения задержания оперативники сначала попытались посадить ее в инвалидную коляску, а затем под руки выволокли девушку из помещения.

В Шереметьево Вашукевич и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны в рамках дела, возбужденного по статье «Вовлечение в занятие проституцией». Максимальная санкция по этой статье – шесть лет лишения свободы.

В феврале 2018 года Вашукевич и Кириллов были арестованы в Таиланде во время проведения нелегального «секс-тренинга». Впоследствии обвинения были сняты, а Вашукевич и Кириллов депортированы из Таиланда в Россию.