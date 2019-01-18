Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу снижался на 6 копеек – до 66,31 рубля, курс евро опустился на 2 копейки – до 75,57 рубля.

Цена на нефть марки Brent выросла до 61,86 доллара за баррель, передает РИА «Новости».