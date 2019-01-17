В Госдуме взяли на контроль ситуацию с угрозами школе от коллекторов

Депутат Госдумы Василий Пискарев направил запросы в МВД и Генпрокуратуры после сведений об угрозах коллекторов в адрес московской школы, где учится ребенок должника.

«Комитет по безопасности и противодействию коррупции будет держать на строгом контроле эту ситуацию и ожидает скорейшего расследования этой вопиющей истории», – приводится цитата Пискарева на сайте комитета Госдумы.

Он добавил, что террор школы неприемлем. «Школа выполняет образовательную функцию и никаким образом не связана с оказанием финансовых услуг, а любые угрозы и «предупреждения» являются грубым нарушением прав учителей и учеников», – добавил парламентарий.

Несколько дней назад СМИ сообщили, что коллекторы поставили «на обзвон» одну из московских школ, директор учреждения рассказала, что ее личный мобильный телефон, официальный телефон школы и телефоны сотрудников подверглись атаке коллекторов, требующих взыскать долг с родителей одного из учеников