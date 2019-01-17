Спасенная из пожара в пермском бизнес-центре беременная родила

Беременная женщина, спасенная из пожара в офисном здании Перми, родила в больнице, сообщили в региональном минздраве; в Cети опубликована видеозапись с кадрами ее спасения.

Пожар произошел в бизнес-центре «Бажов», который находится на улице Монастырской, передает РИА «Новости».

С третьего и четвертого этаже задымленного здания спасателями были эвакуированы 14 человек.

В МЧС сообщили, что всего в результате ЧП пострадало 14 человек, шестеро из них были госпитализированы, сообщает «Интерфакс».

Находившаяся внутри офисного помещения девушка на девятом месяце беременности была эвакуирована очевидцами происшествия, видеозапись с кадрами спасения девушки опубликовало издание «В курсе».

После ЧП женщина была госпитализирована в родовое отделение больницы.

«Женщина родила, состояние у ребенка и мамы ближе к удовлетворительному, находятся под наблюдением врачей», – сообщили в региональном минздраве.

У всех госпитализированных состояние оценивается ближе к легкому, предварительный диагноз – отравление продуктами горения.