Рада разрешила прямые закупки вооружения за рубежом

Верховная рада поддержала законопроект, по которому государственный оборонный заказчик Украины сможет импортировать вооружения без посредников.

«Документом предлагается предоставить возможность государственным заказчикам по государственному оборонному заказу непосредственно осуществлять закупку продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту, чтобы оптимизировать этот процесс и ускорить процесс закупок по импорту в случае такой необходимости», – передает ТАСС текст пояснительной записки.

Также предполагается экономия средств благодаря отсутствию платы за посреднические услуги.

Документ должен подписать спикер Рады Андрей Парубий и затем президент Петр Порошенко. Вступит в силу закон со дня опубликования.

Глава профильного парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский заявил, что благодаря этому законопроекту для Украины отроется доступ к 250 млн долларам, которые были выделены США для поставок военной помощи Украине в 2019 году.

Импортом вооружения на Украине занимаются посреднические структуры «Укрспецэкспорта».

На прошлой неделе Украина заявила, что получила разрешение канадского правительства на закупку «очень качественных снайперских винтовок» из Канады и ожидает прибытия первой партии в наступившем году.

Россия неоднократно предостерегала западных партнеров от поставок оружия на Украину, но Киев продолжает накачивать свои вооруженные силы американским оружием – так, крупная партия летального оружия и боеприпасов была ввезена на Украину в конце августа.