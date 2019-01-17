Самолеты Tornado ВВС Германии сравнили с музейными экспонатами

Эксперты просят министерство обороны Германии поторопиться с заменой истребителей-бомбардировщиков Tornado, которым уже нашлось место не только в немецкой армии, но и во многих музеях.

Журналисты отмечают, что Tornado выставлены в качестве экспонатов в США, Болгарии и даже самой Германии. В то же время с начала 1980-х годов данные машины находятся на вооружении Люфтваффе и наряду с более новыми самолетами Eurofighter являются основой ВВС страны. При этом по планам министерства обороны Германии они останутся на вооружении до 2025 года, после чего будут заменены на новые машины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.

Между тем, принятие решения о замене Tornado может затянуться, поскольку минобороны ФРГ до сих пор не решило, какие именно самолеты приобрести: ВВС выступают за покупку американских самолетов, в то время как концерн Airbus хочет продать Германии свои Eurofighter.

Инспектор военно-воздушных сил Германии, генерал-лейтенант Инго Герхартц заявил, что предпочел бы видеть Tornado только в музее военной истории, поэтому военному ведомству Германии важно оперативно решить вопрос с их заменой.

Летом прошлого года сообщалось, что Германия перед закупкой новых истребителей Eurofighter Typhoon потребовала от США разъяснить, могут ли эти самолеты нести ядерные боезаряды в рамках программы обороны Запада.

Panavia Tornado – боевой реактивный самолет с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в начале 1970-х годов специалистами немецкой фирмы Messerschmitt-Bölkow-Blohm совместно с британской компанией British Aerospace и при участии итальянской Alenia Aeronautica.