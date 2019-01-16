Чиновники, отобравшие у ветерана новогодний подарок, покаялись

Чиновники администрации поселка Разумное в Белгородской области извинились перед ветераном Великой Отечественной войны Лидии Новосельцевой, которой перед Новым годом вручили подарок, но сразу его забрали, потому что перепутали адрес.

Внучка ветерана Великой Отечественной войны Лидии Новосельцевой перед Новым годом сообщила в соцсети, что к ее 96-летней бабушке пришли с поздравлениями представители местной администрации, но забрали все подарки, так как хотели поздравить не ее, а соседку, передает РИА «Новости».

В администрации региона отметили, что представители власти решили исправить ошибку и снова навестили ветерана, чтобы поздравить ее с Новым годом и Рождеством.

«Виноват человеческий фактор: соседние подъезды, однофамилицы. И в предновогодней суете допустили ошибку. Ошибка была со стороны сотрудников администрации. С ними проведем разъяснительную работу, примем дисциплинарные меры», – заявил глава администрации поселка Разумное Василий Чамкаев.

Позже внучка подтвердила, что администрация принесла извинения ее бабушке.

«Обещали 97-летие отметить вместе с ней. Скоро день рождения, надеюсь, что так и будет», – написала она.