Немецкие СМИ «раскрыли секрет» упаковок по девять яиц

В компании Hartmann, поставляющей в Россию упаковку для яиц, рассказали, почему появилась фасовка по девять штук.

Яйца по девять штук в России начала продавать удмуртская птицефабрика «Вараксино» (агрохолдинг «Комос Групп»), поставщиком упаковки для которой выступает датская компания Hartmann, передает Deutsche Welle.

Глава подразделения по работе со странами ЕАЭС немецкого филиала Hartmann Verpackung GmbH Виктор Вальц рассказал, что лотки на девять яиц компания начала выпускать около 20 лет назад для Великобритании, где продают яйца по 12, 6 и 9 штук.

Всего компания выпускает не более 250 тыс. лотков на девять яиц в год, при этом общий объем производства – около 2 млрд штук.

Вальц удивлен реакцией россиян на лотки на девять яиц, так как, по его словам, первые поставки такой упаковки российским птицефабрикам компания начала 10 лет назад.

В пресс-службе агрохолдинга «Комос Групп» сообщили, что продукция птицефабрики расфасовывается в контейнеры по 10 и 9 яиц, а также по 6, 8, 12, 20 и 30 штук, – в зависимости от требований торговых марок или сетей.

«Девятки» яиц, по данным компании, появились в нескольких сетях в Москве и Санкт-Петербурге в марте и октябре 2018 года. Вскоре в магазинах появятся яйца в упаковке на 12 штук.

Ранее в Сети появилась фотография размещенных на прилавке в магазине куриных яиц в новых упаковках – по девять штук. Это вызвало большой резонанс среди пользователей.