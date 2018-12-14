Google переименовал детские сады Москвы в крематории

Несколько детских садов Москвы оказались переименованы на карте поисковой системы Google в детские крематории.

При вводе в строку Google запроса «детский крематорий» на карте поисковой системы отображаются около 20 якобы соответствующих заведений, которые на деле являются детскими садами.

Что стало причиной переименования – технический сбой или действия неизвестных шутников – пока неизвестно.

В конце прошлого года поисковая система «Яндекс» «похоронила» президента Украины Петра Порошенко, указав, что он ушел из жизни 11 декабря 2018 года. Через некоторое время ошибка была исправлена, однако в Сети сохранились скриншоты с «датой смерти» Порошенко.