«Юниджет» отказалась от иска к Внуково о крушении самолета главы Total

Французская компания «Юниджет» отозвала иск о взыскании убытков с аэропорта Внуково в связи с крушением эксплуатируемого ею самолета, в котором погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери.

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску «Юниджет» о взыскании более 6,7 млн евро и 1280 долларов с АО «Международный аэропорт «Внуково» и Государственной корпорации по организации воздушного движения в России, передает РИА «Новости».

«Отказываемся от иска в полном объеме, просим производство по делу прекратить», – сказал представитель истца.

Представители ответчиков не возражали.

Ранее представитель «Юниджет» в суде говорил, что стороны заключили соглашение об урегулировании споров. Во Внуково подтверждали, что договоренность достигнута, спор урегулирован страховыми компаниями.

Напомним, катастрофа произошла в ночь на 21 октября 2014 года в 23.57. В результате столкновения легкомоторного самолета Falcon 50 со снегоуборочной машиной погибли четыре человека, включая президента французского энергетического концерна Total Кристофа де Маржери.