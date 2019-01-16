В Раде пожаловались на «выжимающий из Украины все соки» Запад

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Вашингтон и Евросоюз выжимают из Украины все ресурсы, руководствуясь лишь своими экономическими интересами.

«Вы верите в Третью мировую ядерную войну из-за Украины? Что Штаты или Европа пожертвуют своим благополучием, чтобы помочь Порошенко или нам с вами. Они выжимают из Украины все соки, выжимают ресурсы: наши Карпаты, нашу рабочую силу, сбывают сюда дешевые товары. Каждая страна всегда за себя», – заявил Мураев.

Так в эфире телеканала «Наш» парламентарий прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО и отношения Киева с Западом, передает РИА «Новости».

В конце прошлого года депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Евросоюз «надурил» Украину.