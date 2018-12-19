Американский аналитик привел доказательства отсутствия у России имперских амбиций

Американцы привыкли изображать Россию опасной страной с неограниченными территориальными амбициями, но факты указывают на то, что Москвы скорее является державой, которая пытается отразить нападки со стороны НАТО во главе с США, считает старший научный сотрудник Института Катона Тед Карпентер.

В своей статье для The American Conservative он пишет, что миф о «злобной и агрессивной России» может иметь чрезвычайно серьезные последствия для мира в Европе и во всем мире. Карпентер напоминает, что утверждения об угрозе со стороны России впервые прозвучали в 2008 году, хотя войну между Россией и соседней Грузией инициировал именно Тбилиси, передает текст статьи «ИноСМИ».

В связи с этим, пишет Карпентер, появилось мнение, что у президента России Владимира Путина есть «подробный план по восстановлению Российской империи».

Но, как считает аналитик, нет никаких признаков того, что Москва лелеет экспансионистские амбиции, сравнимые с амбициями нацистской Германии и Советского Союза. Действия Кремля указывают на программу оборонительного толка. Как написали профессор Андрей Шлейфер и профессор Дэниэл Трейсман (Daniel Treisman) в журнале Foreign Affairs, «с точки зрения многих на Западе, вторжение России в Грузию в 2008 году доказало жажду Кремля к территориальным приобретениям». Однако такой вывод противоречит логике:

«Если бы руководство Кремля было настроено на экспансию, оно, несомненно, приказало бы своим войскам дойти до Тбилиси и свергнуть (президента Грузии Михаила) Саакашвили. Российские войска должны были как минимум захватить контроль над нефте- и газопроводами, проходящими через Грузию. Вместо этого русские оставили в покое эти трубопроводы и быстро отошли в горы», – пишет издание.

Карпентер указывает, что Россия даже не попыталась захватить Грузию, ее амбиции гораздо более умеренные.

Кроме того, умеренны и продолжают уменьшаться военные расходы России, заметил аналитик. По его словам, модернизации армии, которая проводится сейчас, «предшествовало десятилетие серьезнейшего упадка в 1990-х годах при президенте Борисе Ельцине».

«Военный бюджет России сильно уступает военным расходам США (716 млрд долларов) и Китая (174,5 млрд долларов) и лишь слегка превышает военные бюджеты таких стран, как Франция и Индия. Более того, в противовес ежегодному увеличению военного бюджета США, военные расходы России с каждым годом становятся все меньше. Бюджет 2017 года равнялся 69,2 миллиарда долларов, что на 2,9 миллиарда долларов больше нынешнего бюджета», – отметил Карпентер.

Ранее американские власти неоднократно заявляли об угрозе России для «США, Европы и всего мира».