Настоятель Киево-Печерской лавры рассказал о предложении перейти в ПЦУ

Настоятель Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел рассказал, что ему предлагают перейти в так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ).

«Сегодня мне сказали: «Вы объявите и скажите им (монахам): может, братия хочет перейти в украинскую церковь», – рассказал Павел, передает ТАСС.

Он не уточнил, от кого именно поступило предложение. Настоятель пояснил, что монахи лавры уже в украинской церкви, «они полностью подчинены богу».

Представитель братии отец Поликарп заявил, что монахи продолжат жить в лавре. «Никуда не собираемся выезжать из нашей святыни, мы живем на своей земле, молимся за свое государство», – сказал Поликарп. По его словам, монахи не собираются вывозить какие-либо святыни из лавры.

Представитель братии отметил, что лавру УПЦ МП получила в плохом состоянии, но со временем навела там порядок, передает «Украинская правда».

«Запущены храмы были страшно. То состояние, в котором была наша святыня в 88 году и сейчас – как небо и земля. И дорожки, по которым мы ходим – раньше сплошные боюры были, а теперь ровные – такие хоть бочком катись», – сказал Поликарп.

Священнослужитель заверил, что за последние десятилетия лавра была капитально отреставрирована.

«И кто нам может сказать, что мы не храним нашу святыню и что мы не патриоты? Так вот я наших оппонентов разочарую: мы свою степень патриотизма проявляем, и мы в свою святыню все пожертвования человеческие вкладываем – и все это вы можете прийти и увидеть», – резюмировал Поликарп.

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил, что судьба украинских монахов и прихожан передачи храмов и монастырей канонической Украинской православной церкви так называемой ПЦУ может привести к непредсказуемым последствиям.