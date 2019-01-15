Руководитель «Лидеров России» оценил назначение Юлии Аблец на должность в Петербурге

Руководитель конкурса «Лидеры России», гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров сообщил, что назначение победителя конкурса «Лидеры России» Юлии Аблец главой комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями администрации Санкт-Петербурга свидетельствует о том, что конкурс позволяет отбирать управленцев высокого класса.

Во вторник врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил новых председателей четырех комитетов городской администрации и главу Курортного района, передает ТАСС. Председателем комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями назначена советник губернатора Санкт-Петербурга Юлия Аблец.

«Мы рады, что Александр Дмитриевич [Беглов] формирует свою команду из самых квалифицированных кадров, а победители конкурса управленцев «Лидеры России» уже доказали, что они настоящие профессионалы и способны нести ответственность, находить наиболее эффективные способы решения любой задачи. Мы открыты к сотрудничеству и готовы в дальнейшем оказывать содействие врио губернатора в подготовке кадров», – сказал Комиссаров.

«Юлия – настоящий профессионал и имеет большой управленческий опыт. Уверен, что в новом статусе она сможет проводить эффективную молодежную политику и обеспечивать взаимодействие с общественными организациями и объединениями», – добавил он. Комиссаров отметил, что Аблец стала единственной женщиной от Санкт-Петербурга, победившей в конкурсе «Лидеры России».

По его словам, региональные полуфиналы второго конкурса «Лидеры России» пройдут с января по февраль текущего года во всех федеральных округах. Полуфинал для участников из Северо-Западного федерального округа состоится в Санкт-Петербурге с 8 по 11 февраля.

Конкурс «Лидеры России» – флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо – заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В очные полуфиналы конкурса вышло около 3,3 тыс. человек.

Платформа «Россия – страна возможностей» была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО «Россия – страна возможностей» создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.