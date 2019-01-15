Автобус с российскими волейболистами попал в ДТП в Турции

В Анкаре в аварию попал автобус, в котором находилась волейбольная команда «Зенит» из Казани, сообщила турецкая газета Hurriyet.

По данным газеты, никто из спортсменов не пострадал, передает ТАСС.

Из-за инцидента команда была вынуждена пешком добираться до отеля.

В 2017 году в Якутии опрокинулся школьный автобус, перевозивший команду юных волейболистов.

В 2016 году в Подмосковье в ДТП попали футболисты клуба «Дмитров», погиб центральный полузащитник Егор Беляков.