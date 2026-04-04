Фрегат ВМС Дании прибыл в порт Таллина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Фрегат военно-морских сил Дании прибыл в порт столицы Эстонии, передает РИА Новости со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR. Речь идет о судне Esbern Snare, которое пришвартовалось в порту Ванасадам в пятницу.

Капитан фрегата Оле Франдсен подчеркнул, что основная задача Esbern Snare – поддержание ситуационной осведомленности в Балтийском море. По его словам, экипаж занимается мониторингом обстановки и контролем безопасности в регионе.

На время стоянки в Таллине фрегат проведет пополнение запасов и техническую подготовку к следующим заданиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, шесть кораблей военно-морской группы НАТО прибыли в столицу Эстонии Таллин для участия в учениях «Молния». Военные корабли НАТО ранее начали патрулирование в Балтийском море в рамках миссии «Балтийский часовой» для повышения ситуационной осведомленности альянса. Страны НАТО в январе 2025 года решили создать миссию «Балтийский караул» для патрулирования Балтийского моря с участием фрегатов и морской авиации.