США прокомментировали перспективы Иванки Трамп возглавить Всемирный банк

Представитель Белого дома Джессика Дитто прокомментировала сообщения о том, что дочь президента США Иванка Трамп может возглавить Всемирный банк.

Как заверила Дитто, сообщения о том, что власти США обсуждают кандидатуру Иванки Трамп, «не соответствуют действительности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.