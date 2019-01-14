По факту сожжения флага России в Мордовии возбудили уголовное дело

Из-за сожжения флага России в Мордовии возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 329 УК РФ («Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации»)», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в Мордовии девушки сожгли флаг России на костре и запечатлели процесс на видео.